Названа дата проведения марафона «Мягкая сила»

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05.10.2021, 4:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСемнадцатичасовый марафон женского лидерства «Мягкая сила» пройдет 8 октября, его участницы представят свои успешные бизнес-проекты, реализуемые в регионах России. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Марафон «Мягкая сила» состоится 8 октября и будет проходить в течение 17 часов», – сказала сенатор, добавив, что в нем примут участие женщины-предприниматели со всех регионов России. «Они представят свои успешные проекты, калейдоскопом будут сменяться от города к городу, от региона к региону, предоставляя возможность познакомиться с уникальными проектами, которые уже работают в их регионах», – приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что марафон стартует в полдень по местному времени на Камчатке (03:00 мск) и завершится в 18:00 в Калининграде (19:00 мск).

В свою очередь проректор по образовательной работе мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина отметила, что марафон объединит в одно мероприятие женщин всей страны – от Камчатки до Калининграда.

Марафон будет проходить в онлайн- и офлайн-формате. «Мы ожидаем более ста гостей, каждый третий – это наши женщины-лидеры, представители платформы «Россия – страна возможностей». Мы будем транслировать марафон на YouTube-канале мастерской «Сенеж». Волной каждый час мы будем подключать студии. С одной стороны – московские, с другой – региональные, в которых будут подключаться спикеры в онлайн- и офлайн- формате», – сказала Афонина.

Марафон «Мягкая сила» пройдет в рамках региональной недели, которая предваряет III Евразийский женский форум.



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