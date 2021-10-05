Стали известны подробности об офшорах в США

В США почти в 30 трастовых фондах нашли активы, принадлежащие подозреваемым в коррупции или нарушении прав человека, сообщают СМИ со ссылкой на «досье Пандоры».

В США выявлено 206 трастов, «которые связаны с 41 страной», почти 30 из них «хранили активы людей или компаний, обвиняемых в мошенничестве, взяточничестве или нарушениях прав человека в наиболее уязвимых общинах мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Большинство из них находятся в Южной Дакоте, активы трастов в этом штате выросли за десять лет в четыре раза – до 360 млрд долларов. Также популярными штатами для базирования таких трастов стали Аляска, Делавэр, Невада и Нью-Гэмпшир.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором раскрыта информация из 14 компаний, предоставляющих возможность уводить счета в офшоры. США в «досье» названы крупнейшим налоговым убежищем.