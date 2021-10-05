Ургант сравнил дом Королева на Байконуре и квартиру Наташи Королевой в Москве

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал о доме, в котором жил советский конструктор ракетной техники Сергей Королев на Байконуре.

Ургант в эфире своей программы на Первом канале рассказал, что посетил «домики», в одном из которых «ночевал Юрий Гагарин», а в другом «жил на Байконуре Сергей Павлович Королев». Оценивая жилище Королева, Ургант обратил внимание на то, что дом «простой», «совершенно спартанский», в нем «очень скромные условия».

«Если сравнивать это с квартирой Наташи Королевой в Москве – это просто колоссальная пропасть, хотя Наташа не так много сделал для российской космонавтики. Разве что она долгие годы живет с ракетоносителем»,– сообщил ведущий.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, запланирован на 5 октября. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.