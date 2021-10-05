В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован глобальный сбой

Пользователи фиксируют глобальный сбой в работе сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы замечены примерно с 18:44. Отчеты о неисправностях приходят из Москвы, центральной России, Киева, а также почти всех стран Европы, кроме Эстонии и Латвии.

Карта сбоев Instagram. Источник: Downdetector

О проблемах в работе Instagram сообщили более 11 тысяч пользователей, о проблемах с WhatsApp — более восьми тысяч, с FB — более тысячи.

В Facebook заявили, что знают о проблеме с сервисами и работают над восстановлением доступа.

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