В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован глобальный сбой
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Пользователи фиксируют глобальный сбой в работе сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp, свидетельствуют данные Downdetector.
Проблемы замечены примерно с 18:44. Отчеты о неисправностях приходят из Москвы, центральной России, Киева, а также почти всех стран Европы, кроме Эстонии и Латвии.
Карта сбоев Instagram. Источник: Downdetector
О проблемах в работе Instagram сообщили более 11 тысяч пользователей, о проблемах с WhatsApp — более восьми тысяч, с FB — более тысячи.
В Facebook заявили, что знают о проблеме с сервисами и работают над восстановлением доступа.
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Источник: Новая газета
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