 

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксирован глобальный сбой

05.10.2021, 3:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи фиксируют глобальный сбой в работе сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы замечены примерно с 18:44. Отчеты о неисправностях приходят из Москвы, центральной России, Киева, а также почти всех стран Европы, кроме Эстонии и Латвии.

Карта сбоев Instagram. Источник: Downdetector

О проблемах в работе Instagram сообщили более 11 тысяч пользователей, о проблемах с WhatsApp — более восьми тысяч, с FB — более тысячи.

В Facebook заявили, что знают о проблеме с сервисами и работают над восстановлением доступа.

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / Проблемы со сном могут привести к преждевременной смерти

29.11 / Учёные доказали, что перец чили полезен для здоровья

29.06 / Мнение: Куда делись единицы, пятёрки за вакцинацию и почему в школе не учат тайм-менеджменту

01.07 / Беременная Арзамасова восхитилась умением Авербуха «обнуляться»

17.02 / Кортни Кардашьян подтвердила роман с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером

12.03 / И дать, и взять

16.09 / Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт

25.09 / Мнение: Нельзя врать президенту Франции

12.10 / Как выборы в США влияют на рубль

22.07 / Мнение: Это лекарство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика