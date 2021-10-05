Мнение: Игра в кальмара

Посмотрел на выходных широко рекламируемый сериал "Игра в кальмара".

Как оказалось, это весьма вторичный продукт, который берет за основу известное аниме/мангу "Кайдзи" (по нему еще сняли 2 или 3 фильма), разбавляет ее социальной повесткой аля "Паразиты" и добавляет к этому натуралистичность аля "Королевская битва". В итоге, типичный постмодернистский продукт составленный из обрывков других продуктов и паразитирующий на модной теме.

Фабула простая, богатеи отбирают большое количество люмпенов и различных должников и манипулятивно вынуждают их играть в игры со смертельным исходом на острове, ради возможности выиграть очень много денег. Отличие от "Кайдзи" только в том, что там умирали не все и некоторые попадали в фактическое рабство, а тут просто все умирают. Главный герой как и в "Кайдзи" – великовозрастный оболтус, с игровой зависимостью.

Ну а мораль в духе "главный герой пройдя все муки погони за деньгами понимает, что деньги не главное" достаточно тривиальна для 9 серий. Особой рефлексии по поводу общества, которое так уродливо устроено, у героя практически не прослеживается, и тут фильм конечно полностью проигрывает тем же "Паразитам".

Два главных "чеховских ружья", "что за дед?" и "кто такой Распорядитель", становятся понятны уже к середине просмотра, поэтому эффекта "вот это поворот" не получается, хотя авторы явно пытались сделать на этом акцент.

В целом, несмотря на попытку сыграть на социальной повестке, фильм скорее развлекательный и вторичный по отношению к тем фильмам, на которые он опирался.

И еще такой вот косяк у фильма. В конце главный герой не пользуется выигранными деньгами, потому что жутко страдает от того, что пережил. Но по фильму нам рассказывали, что у него хотят вырезать почку и отобрать дом за долги, а это десятки или сотни миллионов в местной валюте. Вполне понятно, что не воспользовавшись кровавыми деньгами главный герой не сможет расплатиться с долгами, а значит деньгами он пользовался, поэтому пафос "не нужны мне ваши деньги" также уходит в свисток.

В общем, как показалось, переоцененный продукт.

И еще о кино.

На фото Сальвор Хардин из "Основания". Белый мужчина из книги немотивировано превратился в сильную и независимую черную женщину.

Точно такое превращение ранее пережил Гаал Дорник. Ничем иным кроме необходимости отработать повесточку эти замены не вызвано. Сюжетно это вообще никак не обосновано.

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