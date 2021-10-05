 

Мнение: Фейсбук упал

05.10.2021, 3:12, Разное
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Ну наконец-то! Дождались! “Этот день мы приближали как могли”. Ура, товарищи – Фейсбук пал упал!! Я попробовал у себя на компе с разных браузеров, попробовал с телефона – нет. “Не можем найти такой сайт – fb.com” – бодро рапортуют браузеры. На телефоне, правда, “открылся” – но то мобильная версия, она мне подтянула из кэша ВЧЕРАШНИЕ картинки.

Не знаю, сколько это продлится, но тренд более чем очевидный. Вообще ничего неожиданного: детище Цукерберга все последние месяцы чувствует себя явно нехорошо, функции сбоят и отваливаются одна за другой, а с показом комментариев давно творится какой-то треш, который никто, похоже, уже даже не пытался чинить. И вот теперь новая ступень деградации: он начал падать! Хочется уже сказать что-то вроде “Прощай, ФБ, нам будет тебя не хватать”… Но, наверно, пока рановато, он еще побарахтается.

UPD. А ведь еще и Вотсап! Боже – любимый мессенджер сотен миллионов хомячков планеты… Кстати – а ведь тут встает один весьма каверзный, не только о Фейсбуке и незадачливом Цукере, вопрос: А ХОРОШО ЛИ, что аж 2 миллиарда человек (какое-то непредставимое число – – четверть всего населения Земли) оказались критически зависимы от того, насколько стабильно работает какая-то ОДНА КОМПАНИЯ. То есть в одной компании в мире по какой-то, неважно по какой причине взяли верх раздолбаи – – и два миллиарда, каждый четвертый землянин – оказались лишены привычных, а кому-то в этот момент необходимых – виртуальных удобств! Это ж что если неприятность каждого оценить всего в 1 рубль – то уже набегает 2 миллиарда рублей. Всегда я говорил, что кампания с 2 миллиардами – – это какое-то извращение и уродство. И вот пожалуйста – – рухнули одновременно ФБ, Вацап и Инста. Блеяние двух миллиардов баранов слилось в протяжный вой и достигло кометы Галлея.

Так и надо – не надо камлать на монополизм и глобализм, тем более – цифровой.

Что тут еще сказать? Любо!

Источник: Размышления вольного социолога



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