 

Песков прокомментировал глобальные сбои в работе соцсетей

05.10.2021, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента РФ работает, администрация не испытывает проблем из-за глобального сбоя в социальных сетях.

«Сайт президента работает. Проблем нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности «ВКонтакте», передает РИА «Новости».

Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Вакцину от коронавируса решили разделить на детскую и взрослую

25.06 / Американская паралимпийка Мадсен найдена мертвой в океане

21.07 / К 2022 году французская армия планирует увеличить число женщин-генералов

24.10 / Резников: Крым не был в повестке дня. Говорить сегодня о плане его возвращения преждевременно

07.09 / Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

26.09 / “Халатность, теракт или неисправность”. Кучер назвал версии крушения самолета Ан-26Ш

01.10 / “Невинные жизни под угрозой”. Посол Великобритании призвала РФ вывести войска из Украины

27.06 / На Кубани в расписание поездов возвращаются “Ласточки”

24.07 / Доступ в Мавзолей Ленина временно закрыли

27.02 / Ученые назвали самые нелепые научные мифы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика