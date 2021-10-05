Песков прокомментировал глобальные сбои в работе соцсетей

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента РФ работает, администрация не испытывает проблем из-за глобального сбоя в социальных сетях.

«Сайт президента работает. Проблем нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности «ВКонтакте», передает РИА «Новости».

Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.