 

Цукерберг извинился за сбой в работе Facebook

05.10.2021, 3:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Цукерберг заявил, что «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн». Он отметил, что понимает, «как сильно» пользователи полагаются на его компанию для «связи с близкими», передает РИА «Новости».

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp привел к тому, что Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Сейчас сервисы восстанавливают работу.



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