Цукерберг извинился за сбой в работе Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Цукерберг заявил, что «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн». Он отметил, что понимает, «как сильно» пользователи полагаются на его компанию для «связи с близкими», передает РИА «Новости».

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp привел к тому, что Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Сейчас сервисы восстанавливают работу.