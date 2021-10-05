 

ОС Windows 11 стала доступна для загрузки

05.10.2021, 3:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНекоторые пользователи могут обновить операционную систему Windows 10 до Windows 11, информирует Microsoft.

Воспользоваться такой возможностью могут пользователи, которые приобрели устройства на платформе Windows 10 недавно. Доступной для всех совместимых устройств Windows 11 станет к середине 2022 года, хотя 5 октября в продажу поступят персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11.

Изменения касаются меню «Пуск» и виджетов, сервиса для установки программ Microsoft Store, предусмотрены интеграция с платформой для видеоконференций Microsoft Teams, а также другие функции, передает ТАСС со ссылкой на Verge.

В конце сентября массовые сбои произошли в работе компьютеров из-за обновления Windows 10. Обновление под номером KB5005565 было обязательным для установки.



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