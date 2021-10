Агенты Британских Виргинских островов

«Важные истории» нашли в «документах Пандоры» офшоры единороссов, поддержавших ограничения для «иноагентов» и «закон Димы Яковлева».



Депутаты Госдумы Отари Аршба (слева) и Владислав Резник (справа). Оба голосовали за законопроекты, ограничивающие «иностранное влияние» и усложняющие работу журналистов. У них или членов их семей были офшоры за рубежом. Фото: РИА Новости

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал часть расследований в рамках проекта «Документы Пандоры» (The Pandora Papers). Они основаны на почти 12 миллионах «слитых» документов общим объемом три терабайта. Российскую часть расследования на себя взяли «Важные истории», признанные Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

Журналисты издания проанализировали полученные документы и обнаружили офшоры у некоторых членов Госдумы и Совета Федерации от партии «Единая Россия». Эти депутаты, помимо прочего, поддержали так называемый «закон Димы Яковлева», ограничивший усыновление российских сирот иностранцами, и проголосовали за закон об «иностранных агентах».

Кратко пересказываем, что расследователи нашли у членов «Единой России».

СЕРГЕЙ МАМЕДОВ

Аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах от Самарской области

У Мамедова обнаружили офшор Impala Trade & Invest Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

«Важные истории» отмечают, что после принятия в мае 2013 года закона, запрещающего госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами, Мамедов публично назвал этот запрет «логичным».

В 2016 году Мамедов голосовал за поправки, ужесточающие закон о запрете для чиновников владеть иностранными активами. В то же время его мать через российскую компанию владела офшором, подчеркивают журналисты.

С 2007 по 2013 год Мамедов был единственным акционером компании, а затем, в марте 2013-го, передал свои акции компании «СМ Риэлти» (до 2014 года компанией владел сам Мамедов, а после — его мать). Как минимум до 2019 года «СМ Риэлти» была единственный акционером Impala Trade & Invest Limited.

В 2012 году, когда Мамедов, уже был сенатором от Самарской области, его офшор стал единственным учредителем «Инвестиционной компании Бизнес-Эффект-Проект». Эта компания арендовала земельный участок в Москве для реконструкции кинотеатра «Ханой» в «Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного округа».

С 2013 по 2018 год Impala Trade & Invest Ltd принадлежала эстонская компания Stalling OU (до этого ей владели Мамедов и его гражданская жене — теннисистка Анастасия Мыскина).

ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ

Депутат Госдумы в 2007–2021 годах

У Аникеева, согласно расследованию, обнаружились два офшора на Британских Виргинских островах: Meligton Holdings Limited и Levico Holdings Limited.

При этом журналисты подчеркивают, что Аникеев за свою политическую карьеру успел выступить соавтором 15 законопроектов, включая «закон Димы Яковлева», закон об иностранных агентах и санкциях против США и Евросоюза.

Из «утекших» документов следует, что депутат был единственным владельцем Meligton Holdings Limited в 2012 году, а в документах от 2017 года бенефициаром компании числился его брат. Другой брат Аникеева в 2016 году один владел Levico Holdings Limited.

ИГОРЬ КОВПАК

Отец депутата Госдумы в 2016–2021 годах Льва Ковпака, основатель сети супермаркетов «Кировский»

Ковпак с 2011 по 2016 год был бенефициаром компании Sikesko Enterprises Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Это законно, однако журналисты отмечают, что сын Игоря Ковпака как член комитета Госдумы по бюджету и налогам не раз заявлял, что «бизнес должен быть зарегистрирован там, где он работает».

В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным историям», что Игорь Ковпак владеет офшором и личным счетом в Швейцарии, отметив, что депутат Лев Ковпак к этому не имеет отношения.

ОЛЕГ ТКАЧ

Член Совета Федерации с 2004 года

У Ткача расследователи нашли две офшорные компании на Каймановых и Британских Виргинских островах: DPK Investment Fund и Envoy Associates Limited.

В 2010 году бизнесмены Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Investment Fund. Учредителями были их матери, а бенефициарами — жены и дети. Через эту компанию траст владел Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая позже была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited.

При этом журналисты выяснили, что в документах от 2017 года жена Олега Ткача числится бенефициаром Envoy Associates Limited. «Важные истории» отмечают, что это было после принятия закона о запрете лицам, занимающим государственные должности, владеть иностранными активами, хотя запрет распространяется и на супругов.

НИКОЛАЙ ПЕТРУНИН

Депутат Госдумы в 2016-2021 годах

У члена «Единой России» Петрунина авторы расследования обнаружили три офшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Петрунин был одним из инициаторов закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Помимо этого, депутат активно выступал в поддержку закона о СМИ-«иноагентах».

С апреля 2008 года по март 2016 года Петрунин владел акциями Revera Finance Ltd. Офшору принадлежала компания Tens Global Ltd. Кроме того, депутат с 2012 по 2014 год был единственным акционером Seeland Holding & Finance Inc.

Из «документов Пандоры» расследователи узнали, что Tens Global Ltd создали для владения счетами в швейцарском банке UBS AG.

ВЛАДИСЛАВ РЕЗНИК

Депутат Госдумы в 1999-2021 годах

Всего у Резника, как пишут «Важные истории», шесть офшоров на Британских Виргинских островах.

Резник успел «вовремя» избавиться от офшоров, отмечают журналисты, и при этом голосовал за поправки в «закон об иноагентах», ужесточение наказания за участие в деятельности организации, признанной «нежелательной» на территории РФ, и за другие инициативы, направленные на то, чтобы оградить россиян от влияния Запада.

Депутат был акционером Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd, Sondale Investments Ltd до 2013 года. Эти компании, а также остальные офшоры до 2016 года принадлежали его родственникам.

Депутат в разговоре с «Важными историями» сказал, что в отношении перечисленных активов он «действовал в соответствии с законодательством».

«Что касается моего отношения к упомянутым законам, считаю, что мы сильно запоздали с их принятием.

Большинство этих решений следовало реализовать еще в 90-е годы»,

— пояснил Резник.

МАРИЯ КАПТ-ГОЛУШКО

Дочь депутата Госдумы (2007-2011 и 2016-2021 годы) и члена Совета Федерации (2012-2016) Андрея Голушко

У Капт-Голушко авторы расследования нашли офшор Winhill Investment, зарегистрированный в Панаме. Это разрешено законом, однако, как отмечают журналисты, в 2018 году Андрей Голушко был одним из инициаторов закона о противодействии недружественным действиям США и других государств. Он также голосовал за поправки в закон об «иноагентах», поддержал «закон Димы Яковлева» и закон о регулировании просветительской деятельности.

В 2018 году дочь депутата стала владелицей 100 % акций компании Winhill Investmen, согласно данным офшорных регистраторов Alcogal.

ИНГА АРШБА

Дочь депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах Отари Аршбы

Инга Аршба, согласно «документам Пандоры», владеет офшором RBC Group Ltd на Британских Виргинских островах.

Журналисты обратили внимание на то, что депутат Отари Аршба выступал за законы против иностранного влияния. Кроме того, он возглавляет «комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С Панамы выдачи нет

Как российские следователи объяснили отсутствие уголовных дел по «Панамским файлам» и что это значит

На следующих день после публикации части расследований в рамках проекта «Документы Пандоры» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели поводов для каких-либо проверок.

«Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США…

Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок»,

— сказал Песков.

—