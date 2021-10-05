Этой осенью не обойтись без стильной и теплой жилетки: с чем ее сочетать и какую модель выбрать

Теплые уютные жилеты – подходящая одежда для осени, к тому же в наступившем сезоне они в моде. Этот предмет способен преобразить любой образ, сделав его очень стильным. Его можно сочетать с вещами, которые есть в гардеробе, а чтобы делать это правильно, нужно познакомиться с удачными примерами.

С брюками

Можно создать великолепный образ с голубой рубашкой на пуговицах, голубыми брюками-палаццо, жилеткой с принтом, мини-сумкой с принтом, солнцезащитными очками и желтыми туфлями на высоком каблуке (на главном фото).

Невероятно привлекательный и непринужденный лук получается, если сочетать черные брюки с манжетами с белой футболкой, белой жилеткой с серыми полосками вдоль пройм и горловины, голубой сумкой на широком ремне и белыми кроссовками.

С джинсами

Белую свободную рубашку на пуговицах можно скомбинировать с голубыми свободными джинсами, темно-сине-бежевым вязаным свободным свитером, синей бархатной сумкой с ремешком-цепочкой и туфлями. Получается комфортный и модный комплект.

Для создания стильного образа можно выбрать белую блузу с объемными рукавами и сочетать ее с бежевым свободным жилетом, голубыми джинсами с отворотами, бежевыми кожаными ботинками на каблуках и на шнуровке, бежевой сумкой с ремешком-цепочкой и большими очками.

Просто и невероятно стильно смотрится комплект из голубых рваных джинсов, традиционной белой рубашки и темно-сине-белого жилета с ромбами.

С юбкой

Не менее стильно и эффектно смотрятся вязаные теплые жилеты с юбками разных фасонов.

Очаровательный лук можно составить из рубашки в клетку, черной юбки длины миди и вязаного светлого жилета с узором в виде кос и жгутов. Из обуви отлично подойдут черные кожаные сапоги на каблуках.

Великолепный комплект получается из джинсовой рубашки, джинсовой юбки-карандаша на пуговицах, жилета в полоску и туфель, украшенных пряжками.

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Для создания офисного стиля можно подобрать белую рубашку и скомбинировать ее с черным жилетом, клетчатой ​​юбкой-карандашом, черной сумкой и коричневыми кожаными высокими сапогами.

Чтобы получить более комфортный наряд для осени, можно выбрать рубашку в черно-белую полоску и соединить ее с серым длинным жилетом с высоким воротником, серой вязаной шапкой, юбкой-миди с принтом, клетчатой ​​сумкой и туфлями с вырезом на носах.

С платьем

Интересные комбинации получаются, если соединить жилет с платьем.

Особенно эффектно смотрится серый жилет с V-образным вырезом с белым коротким платьем-рубашкой, кепкой и черными ботинками на плоской подошве.