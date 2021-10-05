 

Space News – с прицелом на внешние угрозы — Космические силы США получат собственный разведцентр

05.10.2021, 2:30, Новости дня
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Космические силы США создали группу разведывательного анализа на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо, пишет Space News. Отмечается, что это промежуточный шаг на пути к созданию полноценного Центра космической разведки. Администрация Байдена уже одобрила финансирование нового центра, однако одобрения со стороны конгресса пока нет.


Reuters

Космические силы США создали собственную группу разведывательного анализа, которая будет находиться в воздушно-космическом разведывательном центре (NASIC) на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо, пишет Space News.

Как отмечает издание, создание группы является промежуточным шагом на пути к основанию самостоятельного Центра космической разведки, который также будет базироваться в Райт-Паттерсон. Группа будет составлена из специалистов воздушно-космического разведывательного центра, которые впоследствии будут переведены на работу уже в самостоятельный центр.

NASIC является основным источником информации для Минобороны США касательно угроз, относящихся к воздушным и космическим операциям, пишет Space News. Рабочие группы включают в себя как военных, так и гражданских: в их задачи входит анализ космических перспектив и возможностей других стран. Как отмечает издание, Космические силы США пока не имеют средств для создания собственного разведывательного центра. Администрация Байдена выделила на финансирование центра $20 млн, однако бюджет пока не был одобрен конгрессом.

Некоторые конгрессмены, такие как член палаты представителей Майк Тёрнер, высказали беспокойство по поводу того, что Центр космической разведки будет дублировать функции NASIC. В ответ на это в руководстве Космических сил США заявили, что важно иметь разведывательный центр, полностью сфокусированный на космических угрозах. 



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