 

Der Spiegel – в Германии не будут выдавать вакцинные сертификаты людям, привитым «Спутником V»

05.10.2021, 2:30, Новости дня
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Немецкий суд отклонил апелляцию гражданина ФРГ, привитого «Спутником V» и требовавшего выдачи немецкого вакцинного сертификата, пишет Der Spiegel. Своё решение в суде объяснили тем, что российская вакцина не одобрена на территории Германии.


Reuters

Граждане ФРГ, полностью привитые российской вакциной «Спутник V», не получат права на немецкий вакцинный сертификат, пишет Der Spiegel: издание сообщает, что высший административный суд федеральной земли Кассель в минувшую пятницу отклонил соответствующую апелляцию.

Суд объяснил своё решение тем, что «Спутник V» не был одобрен на территории Германии. Как пишет Der Spiegel, подавший апелляцию в суд истец полностью привит российской вакциной: первую дозу он получил в мае этого года в Москве, а вторую — в июле в Сан-Марино. Прибыв в Германию, истец потребовал выдачи вакцинного сертификата, однако ему было отказано: теперь это решение подтверждено судом.

Согласно действующим в ФРГ правилам, вакцинный сертификат можно получить только в случае использования одной из вакцин, перечисленных в списке Института имени Пауля Эрлиха, подчинённого Министерству здравоохранения. Отмечается, что «Спутника V» в списке института нет.

Как пишет Der Spiegel, в суде отметили, что европейское право в целом допускает выдачу вакцинного сертификата на основании прививки, произведённой не в стране ЕС. Однако это обстоятельство не обязывает власти ФРГ выдавать свой вакцинный сертификат людям, привившимся не одобренными в Германии вакцинами. 



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