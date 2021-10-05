Мнение: Оффшорные патриоты?

Не перестаю удивляться российской элите, которая прячет активы в оффшорах.

Как же так? Вы же патриоты! Вы не устаете повторять, что жизнь в России день ото дня все лучше и счастливее! Мол, еще чуть-чуть и Россия начнет процветать! Не верите в возможность процветания России? Не рассчитываете жить и умереть в России? Старость надеетесь встретить в куда менее процветающих уголках планеты? Планируете, что ваши дети и внуки будут жить не в России? Весь ваш патриотизм – оффшорный?

И еще. Как можно хранить деньги там, где их в любой момент могут отобрать или заморозить, включив вас в санкционные списки? Или прекрасно понимаете, что в России у вас куда проще отжать нажитое?

Рис. отсюда

На снимке: Депутаты Госдумы Отари Аршба (слева) и Владислав Резник (справа). Оба голосовали за законопроекты, ограничивающие «иностранное влияние» и усложняющие работу журналистов. У них или членов их семей были офшоры за рубежом. Фотография отсюда

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