 

Мнение: Ковидобесы получают афронт

05.10.2021, 2:18, Разное
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Демонстрации в Словении (Любляна)

Джоковича не пустят на Australian Open за отказ вакцинироваться
По словам премьер-министра штата Виктория, количество побед на турнире не является гарантией допуска к соревнованиям. Сам теннисист ранее выступал против обязательной вакцинации спортсменов

Австралия, безусловно, одна из самых мрачных и диких ковидобесных диктатур на планете сегодня. Но приятно, что ковидобесы во всем мире все чаще сталкиваются с сопротивлением. Вот и в Словении случилось целое восстание против “вакцинных паспортов” – мощнейшие демонстрации, которые вынудили власти НА ВРЕМЯ отказаться от идеи массового принудительного прививания. Кстати, это ж где-то под боком у Девола, насколько я понимаю 🙂

Так держать. Джокович и словенцы – молодцы!

Источник: Размышления вольного социолога



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