 

Обвиняемых в убийстве младенца калининградских врачей отправили в СИЗО в Москве

05.10.2021, 2:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосковский областной суд отправил под стражу главврача родильного дома №4 Калининграда Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца, сообщил в понедельник адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Бабасов собщил, что Белую и Сушкевич «отправили в следственный изолятор в «Печатники» города Москвы сроком до 4 января». Защита собирается обжаловать это решение, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали врачей, но весной оправдательный приговор был отменен.

В ноябре 2018 года в роддом поступила гражданка Узбекистана. На следующий день у нее раньше срока родился мальчик весом около 700 г. Ему ввели препарат для работы легких, но через сутки младенец умер. По версии следствия, Белая предполагала, что ребенок умрет, поэтому поручила Сушкевич умертвить его, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы роддома.



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