 

WhatsApp восстановил часть функций

05.10.2021, 2:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФункции мессенджера WhatsApp постепенно восстанавливаются, но проблемы сохраняются, сообщают информационные агентства.

Как информирует ТАСС, уже есть возможность обменяться сообщениями, но звонки через мессенджер пока не проходят.

Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сейчас Facebook и Instagram возобновляют работу. Также поступили жалобы на сбои в работе других сервисов.



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