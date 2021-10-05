 

Захарова оценила масштаб вмешательства Запада в дела России

05.10.2021, 2:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия для стран Запада стала одним из самых масштабных проектов по вмешательству, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы в общем-то одни из самых, к сожалению, таких самых масштабных проектов по вмешательству западных партнеров, коллективного Запада», – приводит РИА «Новости» ее слова, сказанные в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». 

Напомним, стало известно, что Великобритания каждый год выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Захарова указала на целенаправленную стратегию вмешательства Лондона во внутренние дела России.



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