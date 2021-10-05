Захарова оценила масштаб вмешательства Запада в дела России

Россия для стран Запада стала одним из самых масштабных проектов по вмешательству, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы в общем-то одни из самых, к сожалению, таких самых масштабных проектов по вмешательству западных партнеров, коллективного Запада», – приводит РИА «Новости» ее слова, сказанные в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, стало известно, что Великобритания каждый год выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Захарова указала на целенаправленную стратегию вмешательства Лондона во внутренние дела России.