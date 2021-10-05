Мнение: О страшном гневе простого рабочего

Терпение народа подходит к концу ©

И в самом деле – доколе? Ты – всё пашешь, пашешь, причём за копейки, а тебе смеются в лицо и говорят: «Сам заслужил!». От этого в глубинах души закипает. И вот уже праведный гнев готов излиться наружу… На кого?

Вот очень характерный пример мышления рабочего человека, простого слесаря, как он сам себя назвал. Почему его должны опасаться «либералы», которые вроде бы всей душой – за него?

Одному профессору «Вышки» написал слесарь. Решил поспорить с главным постулатом «либералов», что помогать государство должно в первую очередь бизнесу, а тот уже как-нибудь сам решит проблему бедности, создавая рабочие места.

«Вы уж извините меня, но не мог удержаться, чтобы не сказать пару слов, прочитав статью про #бизнес и #бедность. Сразу хочу сказать, что не хочу никого оскорбить. Я работаю слесарем. И скорее всего чего-то недопонимаю. Ну допустим, дали бизнесу всё то, что вы перечислили – и поддержку, и кредиты, и прочее. Дальше что? Появятся рабочие места? Допустим. Но работы и сейчас предостаточно. Только вот работодатель не очень-то хочет платить. Или может после того, как ему всё предоставят, он каким-то сказочным образом расщедрится и повысит зарплату? Вы действительно в это верите?

В таком случае в который раз убеждаюсь в пропасти между народом и всем остальным. Стоит вспомнить завтрак с Грефом. Там один мужчина говорил о качестве жизни народа. Помнится, это событие обсуждалось на канале. Что вы видели в этот момент? Хотите скажу, что видел я? Ухмылку на лицах вашей бизнес элиты. До тошноты противно читать про эту борьбу с бедностью. Никого это не волнует. А бизнес, чаще, думает только о себе. И это есть реальность.

Бизнесмен – это человек, двигающий страну вперёд. Хорошо! Давайте уберем рабочих. Это же быдло. Это никто. Которому захотели заплатили… или “завтраком” накормили. По-вашему, один бизнесмен работает без выходных? Разница в том, что руководитель знает, за что он работает, и это получает благодаря рабочим, а рабочий не получает ничего, кроме надежды, что может в следующий раз ему оплатят эти выходные. Почему? Никто это не контролирует. Зачем платить больше, если работают и так?

Знаете… я не против бизнесменов. Я против такого отношения к рабочим. Вы живете в каком-то своём мире. И тот бизнес, который думает, что двигает страну вперёд, совсем забывает про то, что это заслуга не только его, но и обычных рабочих: сварщиков, слесарей, монтажников, доярок, шахтёров… перечислять можно очень много. И пока вы думаете о своей исключительности, не принимая того, что все достижения это заслуга также и рабочих, что бы вашему бизнесу ни предоставили, уровень жизни народа не изменится.

Вопрос. Так как вернуть уважение к трудовому народу?»

Из этих строк вполне ясно проступает мысль: чтобы вернуть уважение к людям труда, а вместе с ним и высокие зарплаты, когда простой слесарь мог получать побольше инженера, а то и профессора, нужен государственный контроль. Не ослаблять удавку на шее бизнеса, но наоборот, с её помощью вытягивать, выдаивать, выжимать из бизнесменов повышение зарплат. А то ишь, жируют…

И такие настроения не редкость среди наёмных работников, даже и белых воротничков. Многие из которых сейчас вполне ощущают себя «пролетариями», не имеющими ничего, кроме своих цепей. Ну и, заметим в скобках, уровня жизни, который даже и не снился их дедам-прадедам в 1917 году.

Что же ответил профессор?

Ещё одна цитата:

«1. Да. Всегда был, есть и будет конфликт между интересами наёмных работников и работодателей. Любой работодатель не является благотворительной организацией и объективно заинтересован в максимальной отдаче от работника при минимальной оплате. Более того, если бы можно было получить эффективных работников за 100 руб. в месяц, об этом можно было бы только мечтать. Однако такая система уже доказала свою неэффективность – вспоминаем Гулаг…

2. Решение конфликта – в максимальной конкуренции. Представьте: в деревне N организовали 10 частных молочных ферм. На какой будут работать лучшие доярки? Разумеется, там, где лучше платят и где максимально комфортные условия труда. В условиях честной конкуренции и без «внимания» различных надзорных органов преуспеет наиболее справедливый и радеющий за свое дело предприниматель. А вот в нынешних условиях… у нас «начинают и выигрывают» не те, кто максимально эффективно и честно выстраивает бизнес, а те, кто имеют лучший админресурс. Но это не вина бизнеса, это реалии, в которых всем нам приходится жить и работать.

3. Недавно прошли выборы. Народ проголосовал за то, чтобы сохранить всё, как было. Все эти реалии. Чего же вы теперь хотите от работодателя? Вы же сами сказали: всё отлично, текущая система нас устраивает. Устраивает, что работодатель у нас вынужден выживать и крутиться. Так что, всё честно… А корень улучшения условий оплаты труда рабочих и наёмных сотрудников – это максимальная помощь государства в создании новых бизнесов, максимальная #конкуренция. »

Честно говоря, в конце профессор и сам съехал с либерализма на патернализм. По этой причине – а, впрочем, и не только по ней, ответ его не выглядит убедительным. Это 30 лет назад можно было говорить, мол, рынок сам всё решит. Сейчас уже, в общем, понятно, что рынок – это намного более сложная система, чем просто поляна для деятельности, с которой ушло #государство. Что конкуренция и равные условия для всех не возникают сами по себе, а складываются в процессе сложного взаимодействия всех заинтересованных сил – и бизнеса, и государства, и самих работников. Голоса которых, кстати, в нынешней России не слышно от слова совсем. Где нормальные, а не декоративные профсоюзы? Где та самая борьба рабочих за свои права по́том и кровью, благодаря которой на Западе трудящиеся имеют сравнительно более высокий уровень жизни, чем на Востоке? Нет, все хотят на блюдечке, да с голубой каёмочкой…

Инфантильный и примитивный патернализм, прямое наследие #СССР, видимо, ещё долго будет отравлять мозги сограждан, даже «либералов» и бизнесменов. Как его изжить – действительно, большой вопрос. Уж 30 лет из 40 моисеевых бродит народ по кругу, но пока зараза ещё сильна. Даже среди тех, кто Советскую власть не только не помнит, но и не знает вовсе. И нет надежды, что ещё 10 лет блужданий хоть что-то в головах прояснят.

Впрочем, вот задачка полегче. Профессор, повторюсь, был неубедителен, а как бы ответили слесарю вы? Есть у вас для него рецепты, как вернуть народу глубокое уважение, а трудящимся – высокие зарплаты?

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