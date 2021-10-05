 

Суд освободил «по отбытому» следователя, обвиняемого в хищении 11 кг кокаина

05.10.2021, 2:10, Разное
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Санкт-Петербургский городской суд освободил по отбытому сроку бывшего старшего следователя местного управления Следственного комитета Николая Воробьева, обвиняемого в хищении наркотиков и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело слушалось в закрытом режиме.

Николая Воробьева обвинили в сговоре с целью хищения кокаина (ч.4 ст.229 УК). По данным следствия, 25 февраля 2016 года он проник в здание ФСКН по служебному удостоверению и изъял из камеры хранения 20 пакетов кокаина общей массой 11 кг.

Он заменил их смесью из бензокаина, левамизола и кокаина. По версии следствия, Воробьев передал пакеты с наркотиками своим подельникам для сбыта.

Также бывший старший следователь по особо важным делам ГСУ СК обвинялся в мошенническом хищении бюджетных средств (ч.3 ст.159.2 УК). По версии следствия, по подложным договорам аренды он получал положенную сотрудникам СК компенсацию 20 тысяч рублей за аренду жилья. В период с 2012 по 2016 года ГСУ СК РФ перевел Воробьеву 645 тысяч рублей.

Николай Воробьев оправдан по ч.4 ст.229 УК (хищение наркотиков) за непричастностью с правом на реабилитацию.

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По ч.3 ст.159.2 УК его признали виновным и назначили наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Воробьева освободили, так как он уже отбыл срок наказания в СИЗО. Также ему необходимо возместить ущерб в размере 645 тысяч рублей. Подсудимого выпустили из-под стражи прямо в зале суда.

Источник: Новая газета



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