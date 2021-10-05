Fox News – кандидатку на важный пост в Минфине США раскритиковали за похвалу СССР и «радикализм»

Предложение Джо Байдена назначить Сауле Омарову на должность главы управления валютного контроля при Минфине США вызвало возмущение среди влиятельных чиновников. Критики осуждают уроженку Казахстана за её заявление о позитивном экономическом опыте Советского Союза и стремление радикально изменить финансовую систему, передаёт Fox News.



Reuters

Кандидатка, выдвинутая Джо Байденом, на должность главы управления валютного контроля при Минфине США вызвала резкую критику. Поводом послужили её прошлые и недавние комментарии, в которых она хвалила советскую экономику, пишет Fox News.

23 сентября американский президент назначил Сауле Омарову, профессора юридического факультета Корнельского университета, ответственной за регулирование и надзор за всеми национальными банками. Её выдвижение вызвало немедленный отпор со стороны влиятельных чиновников, которые припомнили ей благосклонные заявления о политике Советского Союза.

Омарова родилась в Казахской ССР и окончила МГУ в 1989 году. В одном из своих старых постов в Twitter она рассуждала о неравенстве в оплате труда мужчин и женщин, приведя в пример советскую модель как более успешную, поясняет Fox News.

«До моего приезда в США я и представить себе не могла, что в современном мире всё ещё существуют такие вещи, как гендерное неравенство в оплате труда, — писала Омарова в 2019 году. — Что ни говори о старом СССР, там не было разницы в оплате труда мужчин и женщин, выполняющих одинаковую работу. Рынок не всегда «знает лучше».

Республиканцы и эксперты также приводят недавнюю статью Омаровой The people’s ledger («Народная книга бухгалтерии») в качестве главного доказательства её профнепригодности. В своей работе она выступает с идеей «покончить с банковским делом в том виде, в каком мы его знаем», считает Fox News.

Некоторые официальные лица уже поспешили выступить с осуждением уроженки Казахстана и призвали Байдена пересмотреть кандидатуру. «У меня есть серьёзные сомнения по поводу её назначения. Госпожа Омарова призвала к «радикальному изменению базовой архитектуры и динамики современных финансов», включая национализацию розничных банковских услуг и выделение кредитов Федеральной резервной системой», — заявил член банковского комитета сената Пэт Туми.

Торговая палата США также выступила против выдвижения Омаровой. «Палата обычно придерживается мнения, что президенты заслуживают некоторой степени уважения к своим кандидатам, — написал в своём письме Нил Брэдли, исполнительный вице-президент лоббистской организации.

«Такое уважение предполагает, что кандидаты стремятся добросовестно исполнять закон, а не воплощать радикальные политические программы, несовместимые с обязательствами доверительной должности, на которую они выдвигаются. Мы считаем, что тот, кто выражает желание «фактически покончить с банковским делом в том виде, в каком мы его знаем», не должен выступать в качестве основного регулятора этой отрасли», — подчеркнул Брэдли.