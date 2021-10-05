Le Monde – Алжир закрыл своё воздушное пространство для французских военных самолётов

Генштаб Франции неожиданно узнал, что Алжир отозвал разрешение на беспрепятственные пролёты над территорией своей страны французским ВВС, которые участвуют в операции «Бархан» в Мали, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, ранее власти Алжира осудили «безответственные высказывания» президента Франции Эммануэля Макрона об «уставшей» политической системе Алжира и отозвали своего посла из Парижа.



Reuters

Кризис в отношениях Парижа и Алжира набирает обороты, пишет Le Figaro: французские военные самолёты отныне лишились права пролетать над территорией бывшей колонии, что раньше они делали при переброске сил на севере Мали в рамках операции «Бархан».

Генштаб Франции узнал об этом запрете утром в воскресенье: заполняя полётные планы, военные поняли, что Алжир не предоставил разрешение на пролёт, рассказывает издание. При этом сообщается, что Франция не получала никакого официального уведомления.

Два рейса с материально-техническим обеспечением были отложены, однако, как считает пресс-секретарь Генштаба генерал Паскаль Янни, это не повлияло на ход военных операций в регионе и материальное обеспечение баз. «Мы приспособились, и у нас нет ни одной причины переживать за ход операций», — заверил генерал. Как утверждают военные, ограничения также не повлияли на сбор разведданных на севере Мали, главным образом благодаря полётам дрона Reaper.

Как указывает французская газета, своим решением президент Алжира Абдельмаджид Теббун отказывается продолжать оказывать одолжение, которое несколько лет назад предоставил Франции бывший президент Абдель Азиз Бутефлика. В субботу власти страны уже объявили о «немедленном отзыве для консультации» своего посла в Париже, объяснив этот шаг «решительным осуждением» заявлений, которые приписывают французскому президенту. Согласно информации Le Monde, в четверг Эммануэль Макрон во время встречи с молодыми потомками участников войны в Алжире (1954—1962 годы) заявил, что «алжирская (военно-политическая. — ИноТВ) система устала», потому что протестное движение «Хирак» её ослабило. Глава Франции добавил, что у него налажен диалог с президентом Теббуном, но он видит, что Теббун поддерживает эту жёсткую систему. Такие слова сильно не понравились Алжиру, а президент страны осудил «безответственные выражения» и «любое вмешательство во внутренние дела» государства.

Le Figaro отмечает, что до недавнего времени отношения между президентами были скорее дружественными, несмотря на порой сложные двусторонние отношения Франции и Алжира. В апреле в последнюю минуту перенесли «на более поздний срок» заседание пятой сессии Межправительственного франко-алжирского комитета на высшем уровне, где должны были встретиться министры двух стран. Из-за пандемии делегацию французских министров значительно сократили, что рассердило властей Алжира.