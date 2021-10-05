Мнение: 28 годовщина Черного октября
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Сегодня у нас 28-я годовщина инспирированного Ельциным государственного переворота, который закончился расстрелом Парламента.
Хроника 4 октября 1993 года
Клятва Диброва
Требования Явлинского
Демарш Ахеджаковой
Из архива "Трудовой России"
Октябрь 1993
Интервью с танкистами, которые расстреливали Белый Дом.
Аудиозапись телерадиоэфира 4 октября 1993 года.
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Источник: Colonel Cassad
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