 

Мнение: 28 годовщина Черного октября

05.10.2021, 1:32, Разное
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Сегодня у нас 28-я годовщина инспирированного Ельциным государственного переворота, который закончился расстрелом Парламента.

Хроника 4 октября 1993 года

Клятва Диброва

Требования Явлинского

Демарш Ахеджаковой

Из архива "Трудовой России"

Октябрь 1993

Интервью с танкистами, которые расстреливали Белый Дом.

Аудиозапись телерадиоэфира 4 октября 1993 года.

Источник: Colonel Cassad



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