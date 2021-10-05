Мнение: 28 годовщина Черного октября

Сегодня у нас 28-я годовщина инспирированного Ельциным государственного переворота, который закончился расстрелом Парламента.

Хроника 4 октября 1993 года

Клятва Диброва

Требования Явлинского

Демарш Ахеджаковой

Из архива "Трудовой России"

Октябрь 1993

Интервью с танкистами, которые расстреливали Белый Дом.

Аудиозапись телерадиоэфира 4 октября 1993 года.

—