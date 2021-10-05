Мнение: Почему не упал «Живой Журнал»?
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Пишут, что упали Facebook, WhatsApp, Instagram, а следом и Tiktok.
Интересно, сколько миллионов человек по всему миру впали в депрессию из-за невозможности листать Instagram или Tiktok, выложить умности в Facebook, или перекинуться глупостями с подружками или приятелями по WhatsApp?
А еще мне интересно, все это само упало? Или помог кто? Если само, выходит, что может упасть и не само? Выходит, что есть у этих сервисов «ахиллесова пята»?
А еще мне интересно, почему не упал «Живой Журнал»? Потому что крут? Или наоборот? ЖЖ превратился в застойный междусобойчик, и за пределами которого уже настолько мало кому интересен, что даже если он и упадет, это падение мало кто заметит?
Рис.отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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