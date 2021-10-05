 

Во всем мире произошел сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, началась процедура отзыва Разумкова с поста спикера Рады. Главное за день

05.10.2021, 1:26, Новости дня
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Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Причины сбоя пока неизвестны, но он имеет глобальный характер. Позже в Facebook проинформировали, что работают над тем, чтобы восстановить доступ к приложениям.

Сбой привел к падению акций корпорации примерно на 5%, по оценке Bloomberg, в дополнение к падению примерно на 15% в общей сложности с середины сентября. 

Личное состояние генерального директора Facebook Марка Цукерберга за несколько часов упало почти на $7 млрд, а сам он опустился на уровень ниже в рейтинге самых богатых людей мира. Состояние Цукерберга упало до $120,9 млрд, опустив его на пятую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg. В рейтинге Forbes, отображающем изменения состояний мировых финансовых лидеров в реальном времени, Цукерберг сейчас занимает шестое место с состоянием в $115,8 млрд. 

Началась процедура отзыва Разумкова с поста спикера Рады

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Ему передали подписные листы. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что коллективное предложение об отзыве Разумкова поддержали 175 депутатов.

Расследование Pandora Papers

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов. Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. 

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что проверяет декларацию президента Украины Владимира Зеленского на фоне офшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers.

В Грузии подсчитали голоса на местных выборах. Победила партия власти

В Грузии по итогам подсчета 100% голосов на местных выборах лидирует правящая партия “Грузинская мечта”, которую поддержали 46,74% избирателей. Основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционная партия “Единое национальное движение” набрала 30,68% голосов (541 тыс. избирателей).

Безвиз для Украины отменять не будут

В Евросоюзе не рассматривают отмену безвизового режима с Украиной. Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

В Стокгольме 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2021 года. Премия присуждена Дэвиду Джулиусу из Калифорнийского университета Сан-Франциско и Ардему Патапутиану из американского Института Скриппса в Ла-Хойя за исследования рецепторов температуры и прикосновения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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