 

Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Динамика полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости

05.10.2021, 1:26, Новости дня
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“На сегодняшний день динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на данный момент занято уже 22,5 тыс. коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением”, – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что сейчас в стране занято менее 50% коек для пациентов с коронавирусом, но подчеркнул, что есть области, где ситуация вызывает беспокойство.

В Офисе президента, ссылаясь на анализ Минздрава, проинформировали, что больше всего инфицированных – в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в стране сейчас продолжают болеть 138,5 тыс. человек. 

Зеленский поручил увеличить число койко-мест в COVID-больницах регионов, где стремительно растет заболеваемость.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. За все время пандемии в Украине заболело 2,4 млн человек, умерло около 57 тыс. пациентов.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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