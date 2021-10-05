Мнение: Крах мирового интернета и панамские бумаги



Цукерберг за что-то оправдывается в Сенате США (тогда отбрехался)

Вообще, если вдуматься – дичь какая-то: вот был независимый мессенджер Whatsapp, был сервис фотографий Инстаграм. Оставайся они независимыми – Фейсбук бы упал, а они бы работали как работали; но Цукерберг их поглотил – и вот нате: они поэтому отключаются вместе с ФБ!! Как так, Холмс?! Их что, после покупки ФИЗИЧЕСКИ сразу перетащили на те же серверы, на которых хранится и Мордокнига? Но зачем?? Это что, такой способ держать сервисы в повиновении, чтобы не убежали?!

А с другой стороны: сообщения-то со всего мира тревожные – трясет всю Всемирную паутину. “Проблемы у пользователей Гугла, Твиттера, сервисов Амазон. Даже Телега прогружается с проблемами” – как сообщают пока еще работающие телеграм-каналы. Хочется сказать, что на общем фоне один наш родной ЖЖ стоит как скала – но увы: только что подгрузил апдейт к посту как раз о фейсбуке – так сам текст апдейта, уже после публикации в посте ЖЖ, там исказился так, как я никогда не видел: какие-то кавычки, знаки “равно”, некоторые слова удвоились, другие начисто пропали… И по ЖЖ, словом, ударило.

Что за напасть такая? Я вот думаю – а может, оно как-то связано с тем, что именно в понедельник опубликованы эти все “Панамские бумаги”, которые из-за недовольства правительства Панамы (!) поспешно переименовали в “Бумаги Пандоры”? В конце концов – туда ведь попали данные огромного количества “сильных мира сего”, а это ведь просто стыдно. Влиятельный человек, миллионер-миллиардер, президент или премьер – а деньги в офшорах прятал… Фи, какой вы, оказывается, меркантильный! А мы думали – отец нации… А вы нычки по панамам ховаете!

Неприятно, может даже вызвать гнев, типа “да что вы себе позволяете, быдло чертово!” Но – в качестве “ответки” валить мировую Сеть?? Как-то невнятно, на мой взгляд. Непонятен месседж: что от нас-то хотят? “Не читайте, там все неправда? А будете читать – мы вам интернет отключим?!”

Детский сад какой-то, прости господи. Олигархи, ну вы чего? Перестаньте хулиганить!

UPD. Фейсбук и все его присные лежат уже седьмой час, похоже, будут лежать всю ночь… Я почему-то злорадно вспоминаю, как все убегали в ФБ в 2011 году – потому что с Живым Журналом происходило почти точь в точь то же самое. И вот сообщение: “Старший вице-президент Cloudflare Дейн Кнехт подтверждает, что маршруты протокола пограничного шлюза Facebook, помогающие сетям выбрать наилучший путь для доставки интернет-трафика, были «изъяты из интернета».

Как это, вашу мать, изъяты?? Пишут еще, что сотрудники ФБ не могут сейчас ни войти, ни выйти из своей же штаб-квартиры, так как пропуска на вход-выход были заведены на все те же DNS-серверы, пути к которым “изъяты”!! То есть это, получается, не раздолбайство программистов, а самая натуральная диверсия, так, что ли? И все это приурочено как раз к ЗАВТРАШНЕМУ выступлению Цукерберга перед американским Конгрессом?! То есть Цукера конкретно мочат?! Мда-ааа…