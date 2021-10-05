Эксперт объяснил возможную причину сбоя сервисов Facebook

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05.10.2021, 1:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПричиной сбоя сервисов Facebook по всему миру может быть неисправность, связанная с компьютерной распределенной системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System), считает эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.

«Вероятная причина – это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределенная система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени – нет», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, любой сбой, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам, «но в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит», считает эксперт.

Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.



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