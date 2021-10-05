Пользователи сообщили о сбоях в работе целого ряда компаний в Сети

Как следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои наблюдаются в работе целого ряда компаний, включая американский банк Bank of America и лоукостер США Southwest Airlines. Некоторые компании уже опровергли сообщения о сбоях, другие подтвердили наличие проблем.

Downdetector сообщает, что «отчеты пользователей указывают на проблемы» у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile также жалуются на проблемы в работе сервисов. Количество жалоб от пользователей указанных ресурсов резко возросло в последнее время, передает РИА «Новости».

При этом Bank of America уже опроверг сообщение о проблемах с интернет-сбоями: «Мы в режиме business as usual (обычного ведения дел) и были в нем весь день». В банке добавили, что некоторые сложности у них были в пятницу, но все они успешно преодолены. AT&T также отрицает сбои в работе и объясняет жалобы клиентов недоступностью ряда популярных социальных сетей.

В SouthWest Airlines подтвердили проблемы с сайтом и приложением: «Мы упорно работаем над решением проблем и надеемся, что он вскоре снова начнет работать».

Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позднее поступили жалобы на сбои в работе Telegram, Twitter, Snapchat и Gmail.