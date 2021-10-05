Facebook и Instagram возобновили работу

У Facebook и Instagram наблюдается возвращение трафика, что свидетельствует о восстановлении работы, информирует сервис сетевого обзора Kentik.

Kentik указывает, что «интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (18.39 мск) с указанием на проблемы DNS». «Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.