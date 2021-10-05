Мнение: О жизни без Цукерберга

В сообществах программистов пошла распространяться информация, что самый известный американский миллиардер Марк Цукерберг – всё. И что нынешний глобальный сбой Facebook, Instagram, WhatsApp, а также ещё кучи сервисов и приложений – это всё не просто так. Не происки хакеров и не атаки спецслужб. А, напротив, очень даже внутренняя история…

Якобы такой была последняя воля создателя популярной социальной сети. Что косвенно подтвердили Reuters некие сотрудники компании, пожелавшие остаться неизвестными. Дескать, все внутренние инструменты Facebook отключены, а сотрудники потеряли доступ к некоторым своим собственным инструментам из-за этого «шатдауна». Кроме того, эксперты склоняются к тому, что вероятная причина сбоя – исчезновение адресов из системы доменных имён – едва ли была вызвана внешним воздействием, поскольку Facebook сам контролирует соответствующие настройки. То есть, проблема скорее всего внутренняя.

Неизвестно, впрочем, насколько правдива информация о самом Цукерберге, который всего за несколько часов потерял около 7 млрд долл. Впрочем, это капля в море для того, чьё состояние превышает 110 млрд долл. Убытки самой компании от проблем оцениваются в 545 тыс. долл. за каждый час, пока соцсеть лежит.

Зато уже известно, что беда не приходит одна. Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. Первым в России об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, id юзеров социальной сети, их геолокации. Mash добавляет, что это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.

И это куда хуже для Facebook, потому что вопросы конфиденциальности волнуют сейчас людей намного больше, чем даже перебои в работе. В конце концов, несколько часов можно и потерпеть. А вот уведённый аккаунт – это действительно проблема. Слишком уж многое теперь стало завязано на крупнейшую социальную сеть.

Возможно, – хотя тоже вряд ли, – через какое-то время окажется, что и сам Facebook – всё. А Марк Цукерберг… Ну что ему сделается? Опять всплывёт ведь?

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