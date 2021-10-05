Военное управление СК сообщило о предварительном следствии по делу «офицеров ГРУ»

…предположительно насиловавших солдат шваброй на Дальнем Востоке.

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ подтвердило факт проведения предварительного следствия по делу о двоих командирах роты спецназа, которые предположительно вымогали деньги и насиловали подчиненных на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ответе на запрос «Новой газеты».

ГВСУ СК отказалось раскрыть детали дела, ссылая на ст. 161 УПК о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Там пообещали вернуться к ответу после «принятия законного решения по уголовному делу».

Ответ ГВСУ СК

Ранее руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал внутренние документы, предположительно относящиеся к презентации Минобороны РФ. В них утверждалось, что в Хабаровском крае командир «78-й отдельной роты специального назначения» майор Олег Панов и его заместитель капитан Александр Ерушевич находятся под следствием в связи с эпизодами сексуализированного насилия над подчиненными.

Оперативная справка. Источник: gulagu.net

По данным Осечкина, офицеры вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае, если те отказывались отдавать средства. 8-16 ноября 2020 года на Пушкинском полигоне в Уссурийске Панов требовал деньги от рядового «на нужды роты», затем раздел его, избил,

привязал к дереву, прибил половой член солдата к стволу дерева строительным степлером и «нанес не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног», попутно оскорбляя, следует из опубликованной справки.

В августе 2020 года майор Панов надел медицинскую перчатку на черенок швабры и начал водить в промежности ефрейтора, говорится в справке.

Уже в январе 2021 года майор и капитан приказали фельдшеру поставить рядовому клизму, положили его животом на стол и изнасиловали черенком швабры с презервативом, утверждается в документе.

Капитан спецназа снимал все это на телефон.

Глава Gulagu.net утверждает, что преступления совершены в расположении подразделений 14 бригады спецназа Главного управления Генштаба (в обиходе сохранилось советское название — ГРУ) в Уссурийске. Однако с 2012 года эта бригада дислоцируется в Хабаровске.

Майор Панов (на фото — еще в звании капитана). Фото из соцсетей

Кроме того, в 2019 году президент РФ Владимир Путин присвоил бригаде статус гвардейской, но на доступных в интернете фото офицеров Панова и Ерушевича на их форме нет гвардейских знаков. Кроме того, все знаки различия на их мундирах — мотострелковые. Ничто в униформе не свидетельствует об их принадлежности к военной разведке.

Документ, опубликованный Gulagu.net, также приписывает Панова и Ерушевича к 78-й отдельной роте спецназа, однако в открытом доступе нет упоминаний о подобном формировании в составе Вооруженных сил России. Подобная рота существовала в рамках ГРУ СССР и дислоцировалась в Симферополе (Крым).

«Новая газета» также обратилась с официальным запросом по ситуации к руководителю пресс-службы Минобороны РФ Игорю Конашенкову, однако до сих пор не получила ответа.

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