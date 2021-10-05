 

Мнение: Учения

05.10.2021, 0:46, Разное
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Глобальный сбой в работе Facebook и ассоциированных с ним сетей и мессенджеров выглядит злонамеренными действиями неизвестных лиц и структур. Предполагать такое можно, исходя из сообщения: "записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации".

Нужно понимать, что подобный масштаб действий по силам только структурам, сопоставимым с мощью всей корпорации Facebook

Заодно по миру легли сети других корпораций – к примеру, ТикТок.

Можно предположить, что перед нами своего рода учения по глобальному обрушению всемирной сети. А заодно и предупреждение идеологам "новой нормальности" со стороны тех, кто видит будущее несколько иначе.

Есть очень веские основания полагать, что после пандемии вируса достигнутый в ее ходе результат будет как-то зафиксирован, а боевые действия за новое будущее перетекут в цифровое пространство. И еще вопрос, какая из войн будет разрушительнее.

Источник: Эль Мюрид



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