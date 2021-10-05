Мнение: Мистический офлайн

Вот она сила предупреждения московского суда.

Если без шуток, то похоже, что Facebook сам себя завалил.

Вот здесь https://blog.cloudflare.com/october-2021-facebook-outage/ достаточно подробное объяснение причин произошедшего на английском. Началось все с обновления настроек маршрутизации, которое выпустил Facebook.

Сейчас систему постепенно выводят из комы, так что тем, кто рассчитывал на более длительный коллапс Facebook как глобальной соц.сети придется обождать.

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