Мнение: Мистический офлайн
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Вот она сила предупреждения московского суда.
Если без шуток, то похоже, что Facebook сам себя завалил.
Вот здесь https://blog.cloudflare.com/october-2021-facebook-outage/ достаточно подробное объяснение причин произошедшего на английском. Началось все с обновления настроек маршрутизации, которое выпустил Facebook.
Сейчас систему постепенно выводят из комы, так что тем, кто рассчитывал на более длительный коллапс Facebook как глобальной соц.сети придется обождать.
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Источник: Colonel Cassad
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