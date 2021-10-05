Лицо женского отчаяния – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Слева — Камилла Морроне, девушка Леонардо Дикаприо. Ей — почти 25.
Справа — Ксения Бородина, ведущая телепроекта, который оказался не нужен каналу ТНТ. Ей — 38 с половиной попугаев. Точнее, лет.
Фото: Соцсети
Не так давно Ксюндель заявила, что выглядит младше — да, так и написала: младше — многих 25-летних.
А потом пошла на лёд: корячиться на коньках перед всей всеми пенсионерками страны.
Уютных фильтров Инстаграма нет. Спасительный фотошоп тоже, увы, оказался не под рукой.
Короче, Ксюндель явил себя миру во всей красе: с птозом, слабым тургором кожи и морщинистой шеей.
Натуральный бородинский пряник с двойным подбородком и дряблой кожей никак не вяжется с тем скуластеньким, остроугольным личиком, которое Ксюндель заботливо фотошопит себе в Инстаграме.
Фото: Соцсети
Смотрю я на это и думаю: вот что у неё в голове? Компот? Месячные? Ссаный синтепон?
В возрасте под сорок баба отпилила нос сапожком и орёт, что выглядит младше 25-летних.
Именно так и выглядит женское отчаяние, которое Ксюндель и олицетворяет.
Не впадайте в него, пожалуйста. Договорились?
Сколько вам лет? На сколько, как вам кажется, вы выглядите?
https://t.me/lenamiro/9857
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет