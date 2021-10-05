 

Лицо женского отчаяния – Личное мнение

05.10.2021, 0:36, Разное
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Слева — Камилла Морроне, девушка Леонардо Дикаприо. Ей — почти 25.

Справа — Ксения Бородина, ведущая телепроекта, который оказался не нужен каналу ТНТ. Ей — 38 с половиной попугаев. Точнее, лет.


Фото: Соцсети

Не так давно Ксюндель заявила, что выглядит младше — да, так и написала: младше — многих 25-летних.

А потом пошла на лёд: корячиться на коньках перед всей всеми пенсионерками страны.

Уютных фильтров Инстаграма нет. Спасительный фотошоп тоже, увы, оказался не под рукой.

Короче, Ксюндель явил себя миру во всей красе: с птозом, слабым тургором кожи и морщинистой шеей.  

Натуральный бородинский пряник с двойным подбородком и дряблой кожей никак не вяжется с тем скуластеньким, остроугольным личиком, которое Ксюндель заботливо фотошопит себе в Инстаграме.


Фото: Соцсети

Смотрю я на это и думаю: вот что у неё в голове? Компот? Месячные? Ссаный синтепон?

В возрасте под сорок баба отпилила нос сапожком и орёт, что выглядит младше 25-летних.

  Именно так и выглядит женское отчаяние, которое Ксюндель и олицетворяет.

Не впадайте в него, пожалуйста.   Договорились?

  Сколько вам лет? На сколько, как вам кажется, вы выглядите?

https://t.me/lenamiro/9857

Источник: Лена Миро



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