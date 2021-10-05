 

Суд вынес первое в Украине решение по делу о подделке COVID-сертификата

05.10.2021, 0:32, Новости дня
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Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства. 

По словам Клименко, решение вынесли в Днепропетровской области, речь идет о штрафе в 34 тыс. грн и лишении права заниматься врачебной деятельностью для медика из Павлограда. 

Пресс-служба Минздрава уточнила, что суд принял это решение на прошлой неделе. Также на прошлой неделе в рамках борьбы с подделкой COVID-сертификатов правоохранители провели в Украине 13 обысков, открыли 12 уголовных производств.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В Минздраве рассказали, что с начала 2021 года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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