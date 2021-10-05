 

Капитан Кирк полетит в космос. 90-летний актер “Звездного пути” станет участником следующей миссии New Shepard

05.10.2021, 0:32, Новости дня
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Ранее об участии Шетнера в миссии писали СМИ, но до сих пор компания это официально не подтверждала.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8

— Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

“Теперь я могу кое-что сказать. Да, это правда. Я собираюсь стать “ракетчиком”!” – написал в Twitter сам Шетнер. При этом он использовал словосочетание “rocket man”, известное как название песни Элтона Джона. 

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” * https://t.co/B2jFeXrr6L

— William Shatner (@WilliamShatner) October 4, 2021

“О космосе я давно наслышан. А теперь наконец получу шанс увидеть его. Что за чудо!” – цитирует слова актера на пресс-конференции BBC.

Еще три члена экипажа миссии, которая запланирована на 12 октября – вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен, а также вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systеmes Глен де Врис.

Шетнеру сейчас 90 лет. Если полет состоится, актер станет самым пожилым человеком в истории, побывавшим в космосе.

“Звездный путь: Оригинальный сериал” (Star Trek: The Original Series) – научно-фантастический телевизионный сериал Джина Роденберри, ставший культовым и положивший начало вселенной “Звездного пути”. Он выходил в 1960-х годах, главные роли в нем играли Уильям Шетнер и Леонард Нимой.

Фото: wikimedia.org
Контекст:

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил суборбитальный полет с пассажирами на борту 20 июля 2021 года.  Полет длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля находились основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен (сын нидерландского миллиардера, который купил билет на аукционе себе, но в итоге решил отдать его сыну).

Несмотря на полет в космос, Безос не сможет получить звание астронавта, поскольку федеральное управление гражданской авиации США изменило критерии для получения такого статуса.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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