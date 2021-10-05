США обещали бороться с повышением цен на нефтепродукты

Власти США предпримут все возможные меры, чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты для американцев, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки заявила, что США, хоть и не входят в ОПЕК, «продолжат использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить повышения цен на бензин для американской общественности». Вашингтон, по ее словам, работает с международными партнерами, входящими в ОПЕК. США призвали их «найти компромиссное решение», передает ТАСС.

Напомним, инвесторы ожидают новостей от ОПЕК+ по дальнейшим планам наращивания добычи. Заседание ОПЕК+ запланировано на понедельник, 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств в рамках нефтяной сделки.