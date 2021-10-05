Сноуден порадовался сбою в работе Facebook

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram.

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом», – приводит его слова РИА «Новости».

Он предложил пользователям Twitter ответить на вопрос о том, что произойдет, если «интернет-гиганты уйдут в оффлайн и не вернутся». На выбор предоставлены два варианта ответа: «наступит золотой век» или же нас ждет «коллапс, мы будем питаться крысами». Абсолютное большинство ответивших проголосовали за первый вариант.

Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне основатель компании Марк Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Акции соцсети просели почти на 5%, а Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов.