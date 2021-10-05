AnTuTu представил рейтинг самых мощных Android-устройств

Популярный ресурс для тестирования электронных устройств AnTuTu представил свежий сентябрьский рейтинг смартфонов и других мобильных гаджетов, работающих на операционной системе Android. Аналитики заметили в нем явное укрепление позиций устройств, выпущенных в Китае. Главным показателем для оценки стала мощность, поясняют специалисты.

Лидером признан смартфон Red Devils 6S Pro, работающий благодаря процессору Snapdragon 888+. Следом за ним в рейтинге расположился Black Shark 4 Pro, где использована платформа Snapdragon 888. Замыкает тройку Vivo X70 Pro +, у которого… Snapdragon 888+. Ничего не замечаете?

Процессоры Snapdragon 888 плюсом или без встречаются практически в каждой строчке. Впрочем, также самой часто встречающейся надписью остается «Сделано в Китае».