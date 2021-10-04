Le Monde – церковные духи — парижский приход Святого Евстафия нашёл необычный способ заработка

Парижская церковь Святого Евстафия впервые в мире обзавелась собственным ароматом, который составил знаменитый немецкий парфюмер Ральф Швигер, пишет Le Monde. Духи Le Dieu Cerf («Бог-олень») будут предлагаться в церкви и в интернете за добровольные пожертвования (рекомендуемая цена — €69), половина из которых пойдёт на реставрацию и благотворительные проекты.



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Церковь Святого Евстафия в Париже стала первым в мире приходом, который получил собственный аромат благодаря случайному стечению обстоятельств и дружбе, рассказывает Le Monde. Главный управляющий церковью Луи Робиш любит наслаждаться природой во время деревенских прогулок — эту же страсть разделяет Этьен де Свардт, парфюмер и глава небольшой компании La Seconde affaire du pommier. Как-то во время разговора между ними родилась идея создать аромат для прихода. Своей задумкой они поделились с кюре церкви отцом Ивом Трошри, который признался, что хорошо различает запахи.

Отдавая дань святому Евстахию, который раньше был покровителем охотников, духи решено было создавать с древесными нотками. Для этого пригласили знаменитого немецкого парфюмера Ральфа Швигера, работавшего с Hermès и Yves Saint Laurent. Он составил букет из 40 запахов: лаванды, лимонного бергамота, различных экстрактов вроде гальбана и дубового мха. «Всё вместе создаёт аромат, который напоминает одеколон XIX века или максимум начала XX века, — с энтузиазмом говорит Этьен де Свардт. — Это упражнение в молчаливом соблазнении. Есть в нём что-то гедонистическое».

В статье отмечается, что с 15 октября новый аромат, который получил название Le Dieu Cerf («Бог-олень»), можно будет получить только в церкви или по интернету. При этом Ив Трошри отрицает любое сходство с торгующими в храме из Евангелия и указывает на то, что флаконы по 50 мл будут не продавать, а предлагать за добровольное пожертвование (рекомендуемая сумма, однако, составляет €69). «Так уже поступают со свечами», — отмечает священник. По его словам, приход не нуждается в дополнительном финансировании, а только делится тем, что у него есть.

Тем не менее половина суммы, собранной от реализации духов на месте и в интернете, пойдёт на нужды церкви. С их помощью собираются провести реставрационные работы в здании, а также финансировать различные ассоциации взаимопомощи, созданные при приходе. Так, «Суп Святого Евстахия» с 1 декабря по 31 марта ежедневно готовит 300 обедов для нуждающихся, а «Пик Святого Евстахия» представляет собой место встречи для бездомных с бесплатным кофе, играми и даже презентациями произведений искусства, пишет Le Monde.