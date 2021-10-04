CNBC – Facebook, Instagram и WhatsApp одновременно вышли из строя

Платформы социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября одновременно перестали работать и выдавали сообщение об ошибке сервера при попытке подключения, пишет CNBC. Эти перебои, по-видимому, широко распространены, но неясно, влияет ли это на всех пользователей или на определённые территории, отмечает сайт телеканала. В настоящее время неизвестно, что стало причиной отключения, однако представители Facebook ссылаются на технические проблемы, передаёт издание.

Веб-сайты и приложения Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября одновременно перестали работать и выдавали сообщение об ошибке сервера во время подключения, пишет CNBC. Сообщения на сайте DownDetector.com показывают, что перебои, по-видимому, широко распространены, но неясно, влияет ли это на всех пользователей или на определённые территории, пишет издание. В настоящее время неизвестно, что стало причиной отключения.

«Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам», — написал представитель Facebook журналистам CNBC в заявлении по электронной почте. «Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства», — добавил он.

Как напоминает сайт телеканала, в 2019 году аналогичное отключение длилось около часа. Facebook сообщил, что отключение было вызвано технической проблемой. По словам издания, крупные веб-сайты могут иногда выходить из строя, если сети доставки контента или хостинги отключаются от интернета. Это, к примеру, произошло в июне, когда один из хостингов вышел из строя из-за технических проблем. В результате крупные веб-сайты, включая Amazon, Reddit и New York Times, вышли из строя.