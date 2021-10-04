 

CNBC – Facebook, Instagram и WhatsApp одновременно вышли из строя

04.10.2021, 23:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Платформы социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября одновременно перестали работать и выдавали сообщение об ошибке сервера при попытке подключения, пишет CNBC. Эти перебои, по-видимому, широко распространены, но неясно, влияет ли это на всех пользователей или на определённые территории, отмечает сайт телеканала. В настоящее время неизвестно, что стало причиной отключения, однако представители Facebook ссылаются на технические проблемы, передаёт издание.

Веб-сайты и приложения Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября одновременно перестали работать и выдавали сообщение об ошибке сервера во время подключения, пишет CNBC. Сообщения на сайте DownDetector.com показывают, что перебои, по-видимому, широко распространены, но неясно, влияет ли это на всех пользователей или на определённые территории, пишет издание. В настоящее время неизвестно, что стало причиной отключения.

«Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам», — написал представитель Facebook журналистам CNBC в заявлении по электронной почте. «Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства», — добавил он.

Как напоминает сайт телеканала, в 2019 году аналогичное отключение длилось около часа. Facebook сообщил, что отключение было вызвано технической проблемой. По словам издания, крупные веб-сайты могут иногда выходить из строя, если сети доставки контента или хостинги отключаются от интернета. Это, к примеру, произошло в июне, когда один из хостингов вышел из строя из-за технических проблем. В результате крупные веб-сайты, включая Amazon, Reddit и New York Times, вышли из строя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии

02.07 / В Украину вернулся экс-начальник управления милиции, которого обвиняют в разгоне запорожского Майдана. Суд отпустил его под личное обязательство

22.07 / “Женщина – огонь”, “А какие красивейшие руки”. В сети обсуждают новый ролик с участим Пугачевой. Видео

26.04 / Times – глава МИ-6 назвал «безрассудство» России одним из главных вызовов для британской разведки

07.04 / Рубль вырос к доллару и евро

27.07 / В Нацполиции сообщили о разоблачении схемы с конкурсом на строительство жилья для военнослужащих

27.07 / “Газпром” снова отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину

22.11 / В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

31.07 / DM – «может убить каждого третьего» — британские учёные пророчат появление нового смертоносного штамма COVID-19

01.07 / Фесенко: Цель законопроекта №5600 банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика