СМИ назвали возможную причину глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail?

— briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Такое же предположение высказал The Associated Press директор по интернет-анализу компании Kentik Inc Дуг Мэдори.

Интернет-эксперт Владислав Здольников рассказал “Настоящему времени”, что проблема, вероятно, связана с неудачной конфигурацией маршрутизаторов.

“Получилось так, что [пропал] доступ к DNS-серверам, это служебные серверы, которые превращают домен, сайт facebook.com, к которому вы обращаетесь, например, в IP-адрес. Это нужно для того, чтобы работал интернет, чтобы серверы работали, в том числе приложение WhatsApp, Instagram и так далее. Доступ к этим DNS-серверам пропал из-за неудачной конфигурации маршрутизаторов”, – пояснил он.

Эксперт считает маловероятным масштабный слив данных пользователей Facebook, о котором пишут в соцсетях.

“Честно говоря, совсем теоретически такое, конечно, возможно. Практически очень вряд ли, потому что понимая, что было причиной этой проблемы, я не очень понимаю, как это могло помочь кому-то там что-то взломать и слить. Скорее это стало сложнее во время этого сбоя, гораздо сложнее, чем в любое другое время сделать такой слив данных. Очень в этом сомневаюсь”, – сказал Здольников.

Контекст:

Сегодня вечером произошел глобальный сбой в работе трех продуктов компании Facebook – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы недоступны уже более четырех часов.

Кроме того, на фоне заявления экс-менеджера компании Фрэнсис Хауген о том, что Facebook ставит “прибыль выше безопасности” пользователей, акции компании упали в цене. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, пишет Bloomberg.

Twitter продолжает работать и троллит Facebook, пользователи Twitter и Telegram сочиняют шутки и рисуют мемы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—