 

Двое харьковских адвокатов за $15 тыс. обещали мужчине трудоустроить его в ГБР – прокуратура

04.10.2021, 23:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По версии следствия, харьковские юристы обманом решили завладеть средствами гражданина, который принимал участие в конкурсе на оперативные должности в управление ГБР в Полтаве.

“Адвокаты заверили, что действуют совместно с должностными лицами ГБР и членами конкурсной комиссии. За $15 тыс. они обещали обеспечить человеку победу в конкурсе и дальнейшее трудоустройство в ГБР. На самом деле адвокаты просто обманывали мужчину и воспользовались его доверчивостью”, – говорится в сообщении ГБР.

14 февраля 2021 года под контролем правоохранителей мужчина передал юристам “аванс” – $1 тыс.

Позднее один из адвокатов позвонил мужчине и сообщил, что вопрос о его трудоустройстве решен положительно, и необходимо передать оставшуюся часть взятки – $14 тыс., рассказали в прокуратуре. Для места встречи выбрали один из супермаркетов Харькова. Там обоих адвокатов задержали “на горячем”. 

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Сейчас расследование завершено, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух адвокатов по факту покушения на мошенничество в крупном размере (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украина). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.06 / “Метинвест” планирует построить на меткомбинате им. Ильича новый цех за $1 млрд

28.10 / В Баку назвали дезинформацией сообщения об обстреле роддома в Степанакерте

13.01 / В Украине из-за непогоды без света остались более 50 населенных пунктов

06.08 / Москалькова заявила о недопустимости выдачи Минском россиян без представителей МИД

25.09 / Из-за угроз США «Северный поток – 2» приходится строить втихую

29.01 / Вымогавшая деньги у Никаса Сафронова модель получила срок

22.04 / МОК поддержал отказ клубов от проекта футбольной Суперлиги

04.07 / Moet Hennessy согласилась называть в России шампанское “игристым вином”

22.10 / Маск рассказал о планах построить город на Марсе

29.09 / Макрон поддержал санкции против Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика