“Личное сейчас полностью не важно”. Ясько записала ответ “хейтерам и не только”

“Личное сейчас полностью не важно. Важно то, что Михаил Саакашвили незаконно арестован в Грузии и то, чтобы грузинский народ мог защитить результаты выборов и второго тура, который будет, и чтобы [смог] добиться изменения в стране”.

Она обратилась к хейтерам, отметив, что в последние дни “очень многое в медиа происходило”.

“Хочу ответить хейтерам и не только – [тем], кто реагировал и писал не самые лучшие вещи: Займитесь лучше построением своего государства, откуда бы вы ни были. Я точно знаю, что значит, когда ты жертвуешь ради своей страны. Я точно знаю, как человек, которого я люблю, может это делать. Это очень благородно и заслуживает очень большого уважения”, – заявила нардеп,

Ясько сказала, что скоро будет в Грузии.

“Но сейчас время, когда грузины должны защитить свое будущее. Украина будет бороться за своего гражданина”, – добавила она.

Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказывают, что “любят друг друга и поддерживают”. Ролик она обнародовала после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Нардеп говорит, что ее отношения с Саакашвили продолжатся уже год. По словам Ясько, она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили “не является до сих пор женатым”.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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Видео: unian.net



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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