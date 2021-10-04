Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте»

В ряде стран зафиксированы проблемы в работе мессенджера Telegram, в РФ наблюдаются сбои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

О проблемах с Telegram сообщают жители США и Мексики, канадцы жалуются реже. Также поступает информация о сбоях от жителей Южной Америки, европейцы отправили меньше отчетов. Жалуются на сбои и жители России. Downdetector получил 128 отчетов, передает ТАСС.

В Telegram сообщили, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, передает РИА «Новости».

К 21.27 мск было зафиксировано 382 отчета о сбоях в работе «ВКонтакте». Большинство пользователей (49%) жалуются на сбои в работе приложения, 27% – на проблемы в подключении к серверу, 24% – на проблемы с отправкой сообщений. В самой компании заявили, что «сервисы и продукты «ВКонтакте» работают, сбоев или других проблем нет».

Официальный представитель компании «Ростелеком» Андрей Поляков сообщил, что «поступают сообщения о недоступности ряда ресурсов», проблемы фиксируются в зарубежном секторе, «а именно: на ресурсах Facebook, WhatsApp и Instagram». «На сети «Ростелекома» проблем нет», – сказал он в эфире канала «Россия-24».

Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении. В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений.