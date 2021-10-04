Данные пользователей Facebook выставлены на продажу в даркнете

В даркнете на продажу выставили базу данных, включающую информацию о 1,5 млрд пользователей Facebook, сообщили СМИ. Домен Facebook (facebook.com) выставлен на продажу на сайте Whois, специализирующемся на подобных сделках.

Privacy Affairs сообщает, что информация о продаже данных пользователей появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях, передает ТАСС.

Основатель Twitter Джек Дорси опубликовал сообщение о том, что на Whois якобы продается домен facebook.com. В объявлении не уточняется, кто выступает в качестве продавца и сколько хочет получить за домен.

New York Times со ссылкой на сотрудников кибербезопасности Facebook сообщает, что «проблемы вряд ли вызвала кибератака». Отмечается, что приложения работают на основе различающихся технологий, и одна хакерская атака вряд ли могла бы повлиять на все системы одновременно, передает РИА «Новости».

Майк Айзек из New York Times пишет, что Facebook направила команду в один из своих центров обработки данных в американском штате Калифорния, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.

Репортер Associated Press Филип Кроутер со ссылкой на источник в компании рассказал, что из-за сбоя в работе соцсети «сотрудники общаются друг с другом посредством текстовых сообщений и электронной почты на Outlook».

CNBC указывает, что сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года, «когда Facebook был оффлайн для 80 млн пользователей около суток». Платформы недоступны для многих пользователей уже более четырех часов.

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,14%, до 14255,48, промышленный индекс Dow Jones – на 0,94%, до 34002,92, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,30%, до 4300,46 пункта. Акции Facebook подешевели за день на 4,87%. Еще сильнее – на 5,78% – просели котировки Twitter, чьи сервисы тоже задеты сбоем. Среди прочих представителей сектора акции Alphabet упали в цене на 2,11%, Apple – на 2,46%.

Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении. В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений.