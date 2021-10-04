Пользователи стали жаловаться на сбои в работе Twitter, Snapchat и Gmail

Появились сообщения о проблемах в работе Twitter, Snapchat и почтового сервиса Gmail (принадлежит Google), следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи Twitter заявляют о проблемах в работе сайта и мобильного приложения, а также о сбоях в работе комментариев. Большинство жалоб поступило из США, Канады, Великобритании, Франции. От российских пользователей сервиса жалоб почти не было, передает ТАСС.

Пользователи Gmail в 56% случаев сообщали о сбоях при доступе к сайту, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, 18% заявили о проблемах с получением сообщений.

Глобальный сбой в соцсетях – в Facebook, Instagram и WhatsApp – длится уже более пяти часов, передает РИА «Новости».

Напомним, пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сбой в работе Facebook стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Также поступали жалобы на сбои в работе Telegram и «ВКонтакте». В Telegram сообщили, что серверы мессенджера испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp. Во «ВКонтакте» заверили, что «сервисы и продукты работают, сбоев или других проблем нет».