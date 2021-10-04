 

В РФ создают сеть 5G на отечественном программном обеспечении

04.10.2021, 23:24, Новости дня
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Первая в РФ полностью отечественная сеть связи нового поколения 5G представлена специалистами из Сколково. В данном случае «все до последнего винтика» создано в РФ, даже программное обеспечение, сообщают источники.

Оборудование уже испытано на практике, все работает нормально, утверждают специалисты. Сеть запущена на территории «Сколтеха».

Сигнал в российской 5G распространяется в диапазоне частоты волн от 4,8 о 4,9 ГГц. Напомним, что это уже не первая в РФ площадка, на которой успешно запущено пяток поколение передачи данных. По сообщению источников, софт создан с поддержкой технологии OpenRAN. Более подробные сведения опубликованы на официальном ресурсе самого разработчика.



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