“Еще часик – и придется в “Дії” делать ленту новостей”. Подборка мемов и шуток о сбое в Facebook, Instagram и WhatsApp

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, пишет Bloomberg.

Twitter продолжил работать. Сервис микроблогов после сообщений о сбое в Facebook протроллил конкурента, Twitter, а также Telegram начали шутить о коллапсе сетей. “ГОРДОН” приводит подборку самых интересных шуток, фотожаб и мемов.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров шутит, что “еще часик и придется в “Дії” делать ленту новостей и сторис”.

Все дело в том, что Цукерберг “уснул на клавиатуре”, шутит украинское сатирическое издание UaReview.

Российское издание Znak.com нашло “островок стабильности” в заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Глобальный сбой в мировых соцсетях: умер Instagram, сбои в Facebook, хромает TikTok, WhatsApp, Google и Twitter.

Но хвала небесам: есть в мире островок СТАБИЛЬНОСТИ pic.twitter.com/0atDBu3nBu

— Znak.com (@znak_com) October 4, 2021

Стриминговая платформа Netflix обыграла сюжет сериала “Игра в кальмара”.

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC

— Netflix (@netflix) October 4, 2021

Также есть мемы с мультипликационными, телевизионными героями знаменитостями.

* * * pic.twitter.com/CdSCwNMkm5

— Zia Nangialay Afghan * * (@nangialay_313) October 4, 2021

***

Instagram down. WhatsApp down. Facebook down.

Twitter right now: pic.twitter.com/8dTjlSfzzH

— B/R Football (@brfootball) October 4, 2021

***

Whenever Facebook, Insta, WhatsApp goes down

Memers* pic.twitter.com/tPonVLWWp7

— Manish Singh Rajput (@ManiVerse27) October 4, 2021

***

pic.twitter.com/LMWLj6UNQv

— Alejandro Zelaya * (@soyalejandroz) October 4, 2021

***

pic.twitter.com/vMNvF61kWF

— Marvin_Dalton__ * (@marvin_dalton__) October 4, 2021

***

WhatsApp, Facebook e Instagram no soportaron al Lunes pic.twitter.com/slua2i0fRM

— Leo * (@leodl_1) October 4, 2021

***

when Facebook and Instagram are down pic.twitter.com/OADtlpzICM

— The Boys (@TheBoysTV) October 4, 2021

Досталось и Цукербергу.

Mark Zuckerberg fixing the WhatsApp, Instagram and Facebook crash * #facebookdown pic.twitter.com/0VfwH5DpvF

— Mr.Nobody (@hellogm69691170) October 4, 2021

***

pic.twitter.com/Za2CJfbfiW

— hanad-aar * (@realhanadabdi) October 4, 2021



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—